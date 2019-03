Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.19

PHATTHALUNG: Weil angeblich die Bremsen seines Pick-ups versagt hatten, konnte der Fahrer vor dem Rot einer Ampel nicht anhalten. Bei dem Zusammenprall mit einem schwarzen Pick-up auf der Kreuzung erlitten 18 Personen Verletzungen.

Eine Überwachungskamera zeigt, wie der weiße Toyota-Pick-up bei Rot in die Kreuzung fährt und auf einen Eintonner prallt. Mehrere junge Leute, die auf dem Weg zu einem Konzert waren, wurden von der Ladefläche auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Der Unfall ereignete sich auf dem Asia Highway in der Nähe des Busbahnhofs in Phatthalung. Die Polizei ermittelt, ob die Bremsen tatsächlich versagt haben oder ob der Pick-up Fahrer das Rotlicht der Ampel missachtet hat.