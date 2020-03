GENF/MAILAND: Die Helfer des Roten Kreuzes erleben herzzerreißende Szenen in der vom Coronavirus schwer getroffenen Region Lombardei in Norditalien.



«Was fehlt, ist die Umarmung», sagte der Präsident der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC), Francesco Rocca, am Freitag in einem virtuellen Briefing mit UN-Korrespondenten in Genf. Rocca war in Mailand, nachdem er Bergamo und andere betroffene Ortschaften in der Region besucht hatte.

«Ich habe gestern eine freiwillige Helferin des Roten Kreuzes getroffen, die am Morgen ihre Mutter verloren hatte. Sie stand zwei Meter von mir entfernt und weinte, und ich konnte sie noch nicht einmal in den Arm nehmen», sagte Rocca. Auch die Besatzungen der Krankenwagen, die Kranke zu Hause abholen, erlebten unerträgliche Situationen: «Die Angehörigen wissen wahrscheinlich, dass sie ihre Lieben zum letzten Mal sehen, und sie vermissen die menschliche Berührung, sie können sich noch nicht einmal richtig verabschieden», sagte Rocca. «Sie haben Sanitäter im Haus in den Schutzanzügen, und auch die können sich nicht nähern, um Trost zu spenden.»

Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen bräuchten dringend psychologische Hilfe. «Sie erleben Dinge, die sie sich nie hätten vorstellen können», sagte Rocca. Das Rote Kreuz habe schon spezielle Telefonnummern für sie eingerichtet. In Krankenhäusern müssten sich Physiotherapeuten jetzt um die Toten kümmern, Herzchirurgen arbeiteten auf den Stationen, um Covid-19-Patienten zu versorgen.

Rocca warnte zudem vor sozialen Unruhen. Menschen, die sonst von Tagelöhnerjobs lebten, die wahrscheinlich keine Papiere hätten und keinen Zugang zu Sozialsystemen, seien verzweifelt. «Das ist eine Bombe, die jeden Moment explodieren kann», sagte Rocca.