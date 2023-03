Roth: Oscar-Nominierungen politisches Signal und Zeichen gegen Krieg

Von: Redaktion (dpa) | 10.03.23

BERLIN/LOS ANGELES: Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat vor der Oscar-Verleihung an diesem Sonntag die Bedeutung des für neun Auszeichnungen nominierten Films «Im Westen nichts Neues» von Regisseur Edward Berger bekräftigt. «Es ist durchaus auch ein politisches Signal und Zeichen gegen Krieg mitten in Europa, gegen den menschenverachtenden Zynismus von Kriegstreibern wie Putin, dass ein Film mit dieser so grauenhaften Geschichte nach dem Roman von Erich Maria Remarque nominiert ist», sagte die Grünen-Politikerin der dpa.

Roth ist zur Preisverleihung nach Los Angeles gereist. Dort will sie auch mit dem Filmteam zusammentreffen. Gespräche sind unter anderem mit Berger sowie den Schauspielern Daniel Brühl und Felix Kammerer geplant.

«Ich habe mich natürlich wirklich sehr gefreut über die Nominierungen», sagte Roth. «Wenn es zum allerersten Mal überhaupt ein deutscher Film schafft, nicht nur in der Kategorie Bester internationaler Film nominiert zu werden, sondern auch als Bester Film, dann ist das schon wirklich toll. Ich hoffe natürlich, dass dieser Film auch mit Oscars ausgezeichnet wird.»