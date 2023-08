BERN/GENF: Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat sich in größten Finanznöten mit der Bitte um Unterstützung an die Schweizer Regierung gewandt. Diese will nun zusätzlich einmalig 50 Millionen Franken (rund 52 Millionen Euro) bereitstellen, wie sie am Mittwoch in Bern mitteilte. Die abschließende Entscheidung fällt aber das Parlament. Die Schweiz unterstützt das IKRK bereits jährlich regulär mit 80 Millionen Franken für den IKRK-Sitz in Genf und mit rund 60 Millionen Franken für Einsätze in aller Welt.

Aufgabe des IKRK ist die Überwachung der Einhaltung der Genfer Konventionen, die etwa die Behandlung von Kriegsgefangenen regeln. Es kümmert sich um Betroffene bewaffneter Konflikte. Zur Rotkreuzbewegung gehört auch die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) mit ihren rund 190 nationalen Gesellschaften. Sie helfen bei Naturkatastrophen und Unglücken, Gesundheitskrisen und sind zur Unterstützung von Flüchtlingen im Einsatz.

Das IKRK hat wegen akuten Geldmangels die Entlassung von rund 1800 seiner insgesamt etwa 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angekündigt. Zudem sollen 26 der 350 Niederlassungen weltweit geschlossen werden. Die Organisation hat ihre Aktivitäten wegen der wachsenden Zahl von Konflikten weltweit in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Sie finanziert sich vor allem aus Regierungsbeiträgen.