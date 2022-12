Von: Björn Jahner | 17.12.22

CHIANG MAI: „Tiger“, ein roter Panda im Zoo von Chiang Mai, hat vorausgesagt, dass Argentinien im bevorstehenden Finale der Fußballweltmeisterschaft gegen Frankreich gewinnen, obwohl Frankreich in der ersten Halbzeit in Führung liegen wird, so der Leiter des Zoos, Wutthichai Muangmun.

Dies ist bereits die zweite Vorhersage von „Tiger“ für die Fußballweltmeisterschaft. Am 8. Dezember hatte er richtig vorausgesagt, dass Argentinien die Niederlande besiegen würde.

Die Mitarbeiter des Zoos machten aus der Vorhersage ein Ereignis.

Sie stellten einen Tisch mit den Flaggen Argentiniens und Frankreichs auf und platzierten dann in der Nähe jeder Flagge eine Reihe von Speisen. Zu den Speisen gehörten Bananen, Äpfel, Trauben, Nahrungsergänzungsmittel, Wachteleier und Bambusblätter.

Nachdem „Tiger“ auf dem Tisch angekommen war, knabberte er zunächst Äpfel in der Nähe der französischen Flagge, bevor er sich in der Nähe der argentinischen Flagge für eine volle Mahlzeit niederließ, so Khun Wutthichai. Dies zeige deutlich, dass Argentinien das Endspiel gewinnen werde, auch wenn Frankreich in der ersten Halbzeit in Führung gehen werde, deutete Khun Wutthichai.

Foto: Chiang Mai Zoo

Die Mitarbeiter des Zoos erklärten, dass mit der Kampagne während der Weltmeisterschaft den Tourismus und den Tierschutz fördern möchten. Wutthichai betonte in diesem Zusammenhang, dass der Chiang Mai Zoo sehr auf das Wohlergehen aller Tiere im Zoo achte.

Das Finale der Fußballweltmeisterschaft zwischen Argentinien und Frankreich wird am Sonntag, 18. Dezember 2022 um 22.00 Uhr (Thai-Zeit) angepfiffen.