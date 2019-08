Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.19

PATTAYA: Die Marinebehörde hat die rote Flagge gehisst und warnt die Besitzer kleiner Boote und Speedboote, wegen des aufgewühlten Meeres in den nächsten Tagen nicht auszulaufen.

Der starke tropische Sturm „Wipha“ erreicht die Touristenmetropole und sorgt im Golf von Thailand sowie in der Andamanensee für eine raue See. Der Sturm bringt dem Osten, Norden und Nordosten des Landes Starkregen, die Schifffahrt muss mit bis zu vier Meter hohen Wellen rechnen. Von dem Auslaufverbot der Boote betroffen sind Touristen, die die Pattaya vorgelagerte Insel Larn ab Hafen Bali Hai aufsuchen wollen. Werktags sind es rund 7.000, an Sonntagen über 10.000. Die Marinebehörde hat ihre Beamten angewiesen, die Schiffe zu kontrollieren und für die Sicherheit der Urlauber zu sorgen. Kleine Schiffe, Schnellboote. Jet Skis und Fischerboote dürfen den Hafen und die Strände nicht verlassen.