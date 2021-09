Rotarier unterstützen Notleidende mit Essen

PATTAYA: Unter dem Motto „Rotary Club Phönix Pattaya & Friends“ starteten Nadine Lampian („Nadine’s Visaservice“) und Diether Barth (Rotary Club Phoenix Pattaya) einen Spendenaufruf, um Menschen in Pattaya mit Nahrungsmitteln zu versorgen, die durch die Corona-Pandemie in die Arbeitslosigkeit gestürzt wurden.

Nach wie vor herrscht in großen Teilen der Bevölkerung große Not.

Dank der großzügigen Spendenbereitschaft der Rotarier, befreundeter Unternehmer und Privatpersonen konnten Nadine und Diether am 29. August an der Second Road, Höhe Soi 6, 200 Essen und Getränke an mittellose Menschen in Pattaya verteilen. Zudem sind drei weitere Essensausgaben bereits finanziert.

Die Lebensmittelverteilung erfolgte an der Second Road, Höhe Soi 6.

Unterstützt wurden Nadine und Diether von der Stadtverwaltung Pattaya sowie von Beamten der Polizeistation Pattaya, deren Helfer sicherstellten, dass bei der Verteilaktion alle Covid-19-Auflagen eingehalten wurden.

Als die Ordnungshüter beklagten, dass zwei Sonnenschirme defekt seien, die bei den Hilfsaktionen eingesetzt werden, ließ sich Andy Lebinski, President Elect des Rotary Club Phoenix Pattaya, nicht lange bitten und spendete den Beamten einen neuen Pavillon für kommende Essensausgaben.

Die Helfer der Stadtverwaltung erhielten einen neuen Pavillon für zukünftige Lebensmittelverteilaktionen gespendet.

Großer Dank geht an alle Unterstützer der Aktion, darunter die Mitglieder des Rotary Club Phoenix Pattaya, Nadine’s Visaservice, Monkey’s Taekwondo Schule, Wax Beauty Salon, Seniorenresidenz Pattaya sowie mehrere Privatpersonen. Wer sich an der Lebensmittelverteilung beteiligen möchte, kann mit Diether per E-Mail Kontakt aufnehmen.