Von: Björn Jahner | 25.07.23

PATTAYA: Am kommenden Samstag (29. Juli 2023) um 17.00 Uhr findet im Seaboard Ballroom in der 17. Etage des Hilton Pattaya an der Pattaya Beach Road die Gründungsveranstaltung des Rotary Club of Pattaya Center International (RCPCI) statt – und zwar in Form eines Maskenballs!

Mit dem Erlös aus der Wohltätigkeitsgala und Gründungsveranstaltung will der RCPCI Frauen und Mädchen sowie behinderte Kinder und Erwachsene in Baan Kru Boonchoo in Sattahip nahe Pattaya unterstützen und Bäume pflanzen.

Die Besucher dürfen sich auf einen glamourösen Abend in einer exklusiven Location mit fetziger Musik, Tanz und vielen Preisen freuen.

Im Ticketpreis von 2.000 Baht sind ein umfangreiches internationales Buffet und Getränke inkklusive.

Reservierung unter Tel.: 094-864.1520 (EN) und 065-490.5153 (TH).

Weitere Informationen unter RCPCIThailand auf Facebook.