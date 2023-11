Von: Björn Jahner | 12.11.23

PATTAYA: Am 27. Oktober feierte Pattayas österreichische Gemeinschaft in der erhabenen Drift Bar im 16. Stock des Hilton Pattaya an der Beach Road ihren Nationalfeiertag – mit fröhlicher Volksmusik der aus Tirol eingeflogenen Bürgermeis­terband, einem österreichischen Buffet und erlesenen Weinen aus der Heimat, ein Erlebnis, hoch über den Dächern der Stadt.

Eingeladen zur österreichischen Nationalfeier hatte auch dieses Jahr wieder der österreichische General-Honorarkonsul in Pattaya, Rudolf Hofer, der erneut weder Kosten noch Mühen scheute und sich als Organisationstalent erwies.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Tiroler Bürgermeisterband. Foto: Jahner

Als Ehrengäste wohnten den Feierlichkeiten bei: Der österreichische Botschafter in Thailand, S.E. Wilhelm Donko, die Generalkonsulin der österreichischen Botschaft in Bangkok, Christina Lehner-Telic, die Leiterin des Ministeriums für auswärtige Beziehungen der Provinz Chonburi, Phanchita Rommayanont, der Leiter der Einwanderungsbehörde der Provinz Chonburi, Pol. Col. Parinya Klinkesorn und Honoratioren der Stadt Pattaya sowie der Vorstand der Österreichisch-Thailändischen Gesellschaft (ÖTG) in Wien.



Exklusiver Heimatgenuss

Nach der Aufführung der thailändischen und österreichischen Nationalhymne, wurden die Feierlichkeiten offiziell eröffnet und die etwa 190 Gäste erfreuten sich an einem exklusiven Buffet mit typisch österreichischen Spezialitäten, die von den Küchen-Maestros des Hilton Pattaya kreativ als Finger-Food zubereitet wurden. Abgerundet wurde der Heimatgenuss mit erlesenen österreichischen Weinen, die den Gästen, wie auch das Buffet, vom Österreichischen General-Honorarkonsulat in Pattaya kostenlos offeriert wurden.

Foto: Jahner

Foto: Jahner

Musizierende Bürgermeister

Für die musikalische Unterhaltung und jede Menge Spaß sorgte auch dieses Jahr wieder die bekannte Tiroler Bürgermeisterband, die eigens für die Feiern in Bangkok und Pattaya aus Österreich eingeflogen wurde und mit bekannten österreichischen Volksmusikliedern für eine fröhliche Stimmung sorgte.

Die Gäste genossen die exklusive Location im 16. Stock und nutzten das persönliche Gespräch mit Konsul Hofer. Foto: Jahner

Die Ausrichtung dieses gelungenen Anlasses erforderte laut Hofer zwei Monate intensive Planung und Vorbereitung: „Weil wir unsere Gäste mit authentischen, österreichischen Leckerbissen – serviert als kreatives Finger-Food – verwöhnen wollten, wurden in Vorbereitung auf diesen ganz besonderen Anlass drei Verkostungen durchgeführt und der Generalmanager des Hilton Pattaya, Rudolf Tröstler, selbst ein Österreicher, stellte mir Herzblut sicher, dass alles so authentisch wie möglich schmeckt.“

Konsul beweist Organisationstalent

Hinter der Feier steckte jedoch auch ein großer organisatorischer Aufwand: „Angefangen von der Saalakustik über die vielen Fahnen bis hin zur Anreise und Unterbringung der Musikanten umfasste die Planung viele Kleinigkeiten, die man bedenken musste“, erklärt Hofer und fügt hinzu, dass die Feier dieses Jahr in einem regensicheren Veranstaltungsort ausgerichtet werden sollte. Verständlich. Schließlich darf bei so viel Aufwand nichts mehr schief gehen.

Foto: Jahner

„Natürlich haben wir auch aus einigen Kleinigkeiten gelernt, die wir nächstes Jahr optimieren können“, sagt Hofer. „Doch ich freue mich bereits jetzt auf die nächste Nationalfeier im kommenden Jahr, nach dem positiven Feedback der Gäste, wieder im Hilton Pattaya.“