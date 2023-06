Rostiger Reisebus mit 32 Touristen aus dem Verkehr gezogen

SCHAFFHAUSEN: Die Schweizer Polizei hat in Schaffhausen nahe der deutschen Grenze einen fahruntüchtigen rostigen Reisebus mit 32 Touristen an Bord aus dem Verkehr gezogen. Bei dem griechischen Gefährt seien nicht nur am Fahrgestell Durchrostungen festgestellt worden, berichtete die Polizei am Freitag. Zudem seien an der Vorderachse Kugelköpfe ausgeschlagen gewesen. Die Lenkung hätte jederzeit versagen können, hieß es. Der Bus wurde nach der Kontrolle am Dienstag an Ort und Stelle stillgelegt. Die indische Reisegruppe setzte ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fort.

Ob der Bus schon auf deutschen Straßen unterwegs gewesen war oder nach Deutschland weiterreisen wollte, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Der Chauffeur wurde angezeigt.

Bei einer anderen Kontrolle zog die Polizei in Schaffhausen einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr, der völlig übermüdet unterwegs war. Der Serbe habe in rund zweieinhalb Tagen mehr als 40 Stunden hinter dem Lenkrad gesessen und nur kurze Pausen gemacht, die längste davon rund drei Stunden. Er habe mit einer fremden Fahrerkarte ordentliche Lenk- und Ruhezeiten vorgetäuscht. Auch der Lkw-Fahrer wurde angezeigt.