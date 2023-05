Von: Björn Jahner | 09.05.23

UTHAI THANI: Angesichts der Tatsache, dass Zyanid, eine regulierte toxische Substanz, derzeit wegen der Verwendung durch der mutmaßlichen Serienmörderin Sararat „Am“ Rangsiwuthaporn im Rampenlicht steht, wies die Nationalparkbehörde am Montag (8. Mai 2023) darauf hin, dass auch Tiere das Gift als natürlichen Verteidigungsmechanismus herstellen können.

In einem Facebook-Beitrag teilte das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) am Montag Fotos des bizarren „schockierenden rosa Tausendfüßlers“, der nur in der Tham Prathun No Hunting Zone im Bezirk Lan Sak von Uthai Thani im südlichen Teil der Nordregion von Thailand gefunden wurde.

Der Biodiversitätsforscher Prof. Somsak Panha von der Chulalongkorn University entdeckte das Tier 2007 und gab ihm den ausgefallenen Namen, der seine einzigartige Farbe genau beschreibt. Ein Jahr später wurde der schockierend rosafarbene Tausendfüßler vom International Institute of Species Exploration (IISE) als neue Art anerkannt.

Das IISE ordnete den Tausendfüßler in die Familie der Paradoxosomatidea ein. Nach Angaben der Agentur kann ein erwachsener schockierender rosa Tausendfüßler bis zu 7 cm lang werden und 20 bis 40 Segmente haben. Vor allem aber ist diese farbenfrohe Kreatur auch tödlich, da sie ein zyanidähnliches Gift erzeugen und freisetzen kann, um sich vor Fressfeinden zu schützen.

„In den alten Wäldern von Tham Prathun kann man von Juli bis November schockierende rosa Tausendfüßler finden“, so das DNP. „Die Jagdverbotszone beherbergt auch seltene und geschützte Tiere wie Serows, die normalerweise nachts auf Futtersuche gehen.“

Die Tham Prathun No Hunting Zone (Karte) ist für Besucher täglich von 08.30 bis 16.30 Uhr geöffnet, aber die empfohlene Besuchszeit ist von 11.00 bis 13.00 Uhr, wenn das Sonnenlicht eine Höhle voller Stalaktiten beleuchtet, die einen herrlichen Anblick bietet und sie zu einer der berühmtesten Attraktionen von Uthai Thani macht.