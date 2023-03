Von: Björn Jahner | 04.03.23

PATTAYA: An Songkran wird von Donnerstag, 13. April bis Samstag, 15. April im Freizeitpark Legend Siam Pattaya Thailand in Na-Jomtien die erste Ausgabe der Rolling Loud Thailand veranstaltet. Teilnehmen werden viele große amerikanische Hip-Hop-Künstler wie Cardi B, Chris Brown und Travis Scott.

Das Hip-Hop-Musikfestival wurde 2015 von Matt Zingler und Tariq Cherif gegründet und fand zum ersten Mal als eintägige Veranstaltung in Miami statt, bevor es in internationale Destinationen wie Australien und Kanada ausgeweitet wurde. In diesem Jahr kommen Thailand und Deutschland hinzu.

Donnerstag, 13. April 2023:

Wie „Rolling Loud Thailand“ mitteilte, wurden Cardi B, Chris Brown und Travis Scott zu Headlinern für jeden Tag des dreitägigen Hip-Hop-Musikfes­tivals ernannt, bei dem sowohl internationale als auch lokale Acts auf zwei Bühnen auftreten.

Freitag, 14. April 2023:

Cardi B wird den ersten Tag zusammen mit dem amerikanischen Rapper Soulja Boy, der südkoreanischen Sängerin und Songschreiberin Bibi, UrboyTJ und F.Hero anführen.

Samstag, 15. April 2023:

Chris Brown wird den zweiten Tag zusammen mit seinen amerikanischen Kollegen Fat Joe und Rick Ross bestreiten, während Twopee Southside und Youngohm Thailand vertreten werden.

Travis Scott wird den dritten Tag zusammen mit seinen amerikanischen Rapperkollegen Offset und Jay Park (Ex-Mitglied von 2PM) anführen. Die japanische Hip-Hop-Gruppe Teriyaki Boyz, die thailändische Hip-Hop-Gruppe Thaitanium und der koreanisch-amerikanische Rapper pH-1 werden am letzten Tag auftreten.

Neben der Musik wird es wie üblich auch F&B- sowie Aktivitätsstände geben.

Der Haken an der Sache – und der ist teuer – ist, dass die allgemeine Eintrittskarte für alle drei Tage des Festivals derzeit 13.000 Baht kostet, während die Eintrittskarte für die nächste Phase auf 15.000 Baht ansteigen wird. VIP-Pässe mit vielen exklusiven Vergünstigungen sind für 25.000 Baht erhältlich. Es gibt keine Tagespässe.

Wenn Sie sich von den hohen Ti­cketpreisen nicht abschrecken lassen, besuchen Sie Thai Ticket Major.