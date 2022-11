Von: Björn Jahner | 05.11.22

Am 30. Oktober platzte The Bikers Café fast aus allen Nähten! 470 Gäste besuchten die Veranstaltung. Fotos: Koller

SATTAHIP: Am 30. Oktober lud The Bikers Café Thailand in Sattahip Motorrollerfans aus dem Großraum Pattaya zum „Scooter Meet“ ein und traf mit der Veranstaltung den Geschmack von Urlaubern und Residenten: 470 Gäste verzeichneten die Organisatoren Achara und Martin Koller.

„Mit der Veranstaltung wollten wir alle jene Biker ansprechen, die einen Motorroller von 125 bis 400 cc besitzen“, erläutert Martin Koller das Konzept des zurückliegenden Events. Es wurden vier Motorrad-Marken – Aprilia, Honda, Scomadi und Vespa – präsentiert, die ihre neuesten Roller-Modelle ausstellten.

Probefahrt mit neuen Modellen

Darüber hinaus standen neun Roller für kostenlose Probefahrten zur Verfügung: Honda Forza 350 (2 Roller), Aprilia SR GT 200 Sport (2 Roller), Vespa GTS Super Sport 300 HPE (1 Roller), Vespa GTS Super Tech 300 HPE (1 Roller), Scomadi T 125 i (1 Roller), Scomadi T 200 i (1 Roller) und Scomadi TT 200 i (1 Roller).

Aprilia, Honda, Scomadi und Vespa präsentierten ihre neuesten Modelle und luden zur Probefahrt ein.

Abgerundet wurde die Veranstaltung auch diesmal wieder mit einem umfangreichen Buffet mit 17 westlichen und thailändischen Gerichten für nur 199 Baht pro Person.

Mit Teamwork zum Erfolg

„Zwar waren wir schon etwas über den großen Andrang überrascht, aber ebenfalls gut auf die Besucherströme vorbereitet. So haben neben unseren 11 Festangestellten 13 zusätzliche Mitarbeiter zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen, – von den Speisen über die Sauberkeit bis hin zur Verkehrssicherheit“, erzählt Martin Koller und fügt hinzu, dass er sich bei allen Gästen für ihre Treue und die großartige Stimmung auf der Veranstaltung recht herzlich bedankt. Mehr erfahren Sie auf Facebook!