Röntgengeräte durchleuchten Fluggepäck ab 2020

Von: Björn Jahner | 07.09.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Zollbehörde lässt ihrer Ankündigung Taten folgen und informiert, dass sie am internationalen Flughafen Suvarnabhumi insgesamt 23 Röntgengeräte an den Gepäckbändern installiert habe, die zum Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen sollen.

Mit den Scannern soll nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch der Warenschmuggel nach Thailand effektiver bekämpft werden. Denn bisher wurde das Gepäck von ins Königreich einreisender Passagiere nach dem Zufallsprinzip geöffnet und durchsucht.



Zolldirektor Krisada Jinawijarana informiert in der Zeitung „The Nation“, dass seine Beamten mit den Geräten sehen können, was sich im Gepäck der Passagiere befindet, weshalb sie aufgefordert werden, die Gebühren für zu verzollende Waren zu begleichen, bevor sie den Flughafen verlassen. Er fügt hinzu, dass es sich um eine vom Finanzministerium verordnete Maßnahme handeln würde, um die Steuereintreibung zu optimieren.



Finanzminister Uttama Savanayana teilte derweil mit, dass er neben der Installation der Röntgengeräte die Zollabteilung angewiesen habe, eine auf Internettechnologie basierende Datenbank zur Optimierung ihrer Arbeitsprozesse einzusetzen, das mit Flughäfen in anderen ASEAN-Ländern verknüpft ist. In der Onlinedatenbank sind unter anderem Röntgenaufnahmen von allen dem System angeschlossenen Zollbehörden abrufbar.



Gemäß Uttama werden die Röntgengeräte am Suvarnabhumi International Airport nicht nur bei der Steuereintreibung helfen, sondern auch, um den Schmuggel von sensiblen Gütern wie Agrarprodukte, Palmöl und Heizöl in das Land zu verhindern sowie natürlich von illegalem Rauschgift.