NEW YORK (dpa) - Für den Rechtsanwalt des Doping-Kronzeugen Grigori Rodschenkow ist der Fußball-Weltverband FIFA eine weitere von vielen internationalen Sportorganisationen, die «den russischen Doping-Betrug unter den Teppich kehren wollen». In einer vom Branchendienst «insidethegames» am Montag verbreiteten Stellungnahme reagierte der US-Jurist Jim Walden auf den Bericht der FIFA-Ermittler zu den verdächtigen Doping-Proben russischer Fußballer, die im McLaren-Report erwähnt wurden. Die FIFA hatte mitgeteilt, keine Beweise für Verstöße von Spielern aus dem vorläufigen Kader für den Gastgeber der WM gefunden zu haben.

«Diese Situation wird sich niemals verbessern, und saubere Athleten werden niemals geschützt werden», erklärte Walden, «es sei denn, der US-Kongress verabschiedet ein Strafgesetzbuch, um Dopingbetrug bei internationalen Wettkämpfen zu verfolgen.» Er wolle den Kongress weiterhin drängen, ein solches zu verabschieden.

Die FIFA hatte nach monatelangen Ermittlungen vergangene Woche mitgeteilt, dass es zu keinem der 154 Fälle, die im Russland-Report von Dopingjäger Richard McLaren ausgewiesen wurden, Befunde gegeben habe. Es werde lediglich weitere Nachforschungen zu russischen Spielern geben, die nicht an der WM vom 14. Juni bis 15. Juli teilnehmen würden.

Fußball gehörte zu den rund ein Dutzend Sportarten, für die es Hinweise auf Manipulationen an Proben durch das Moskauer Analyselabor gegeben hatte. Die Erkenntnisse stammen unter anderem von dem früheren Laborleiter Rodschenkow und einer der Welt-Anti-Doping-Agentur zugespielten Datei aus dem Labor.