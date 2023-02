Rodeln: Podiums-Triple für Deutschland

ST. MORITZ: Die deutschen Rodlerinnen haben beim Weltcup in St. Moritz dominiert. Kurz vor dem Saison-Finale setzte sich Dajana Eitberger am Sonntag vor Julia Taubitz und Weltmeisterin Anna Berreiter durch. In ihrem vorletzten Einsitzer-Rennen gewann die 32 Jahre alte Eitberger in 1:48,396 Minuten auf der Naturbahn mit einem Vorsprung von 0,010 Sekunden vor der 26 Jahre alten Taubitz. 0,071 Sekunden lag Berreiter (23) zurück.

Mit ihrem dritten Saisonsieg vertagte Eitberger die Entscheidung im Kampf um den Gesamtweltcup. Vor dem letzten Rennen am Wochenende in Winterberg führt Taubitz (892 Punkte) mit einem Vorsprung von 90 Zählern vor Eitberger (802), die im nächsten Winter im Doppelsitzer unterwegs sein wird. Die 23 Jahre alte Anna Berreiter (719) ist Gesamt-Dritte. Für einen Sieg gibt es beim Rodeln 100 Punkte.

«Ich finde es schön, wenn es bis zum Ende richtig spannend bleibt», sagte Taubitz in der ARD. «Ich schätze das schon realistisch ein. Ich gebe mich nicht geschlagen, sonst würde ich gar nicht anreisen», kommentierte Eitberger.