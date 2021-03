BANGKOK: Der Rockmusiker Seksan „Sek Loso" Sookpimay hat seine Berufung vor dem Obersten Gerichtshof gegen eine 42-monatige Haftstrafe wegen Drogenmissbrauchs und Widerstandes gegen die Festnahme verloren. Die Entscheidung des Gerichts wurde am Donnerstagmorgen im Strafgericht Min Buri verlesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen den 47-Jährigen erhoben wegen Widerstandes gegen die Festnahme, Bedrohung der Polizei mit einer Schusswaffe und Drogenkonsum. Der Vorfall hatte sich am 31. Dezember 2017 gegen 18 Uhr vor seinem Haus in Bangkok ereignet.

Das Strafgericht verurteilte ihn zu einem Jahr und 18 Monaten Gefängnis in drei Anklagepunkten - unerlaubter Besitz einer Schusswaffe, Widerstand gegen die Verhaftung und Bedrohung der Polizei mit einer Waffe sowie Drogenmissbrauch. In einem anderen Fall setzte es eine Haft von einem Jahr und drei Monaten, weil Seksan einen engen Mitarbeiter seiner damaligen Ex-Frau, Wiphakorn „Karn'' Sookpimay, körperlich angriffen hatte. Das Paar heiratete später wieder.

Der Angeklagte wurde zunächst zu einer kombinierten Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 21 Monaten verurteilt. Ein Antrag, dass er bipolar sei, wurde vom Gericht abgelehnt. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil der Vorinstanz, reduzierte aber die Strafe für Sek Loso wegen illegalen Waffenbesitzes von fünf Monaten auf zwei Monate. Die anderen Strafen blieben gleich. Seine Gesamtfreiheitsstrafe betrug dann 42 Monate. Seksan legte gegen das Urteil Berufung beim Obersten Gerichtshof ein, der am Donnerstag die Entscheidung der unteren Instanz bestätigte.

Die Polizei stand am 31. Dezember 2017 vor Seksans Haus in Bangkok, nachdem er vom Provinzgericht in Nakhon Si Thammarat in Abwesenheit für schuldig befunden worden war, in der Öffentlichkeit eine Schusswaffe abgefeuert zu haben. Er hatte während des Besuchs eines Tempels nach einem Auftritt in die Luft geschossen und dies per Live-Stream im Internet übertragen.

Sek Loso wurde gegen eine Kaution von 600.000 Baht auf freien Fuß gesetzt.