PATTAYA: Am Freitag, 11. Dezember und Samstag, 12. Dezember 2020 verwandelt sich die sichelförmige Bucht von Pattaya wieder in die längste Open-Air-Bühne des Landes, wenn das „Pattaya Music Festival“ sein Comeback feiert. Die angesagtesten Bands Thailands werden mit fetzigen Pop-, Rock-, Hip Hop- und Reggae-Sounds dafür sorgen, dass die Ostküstenmetropole nach dem Partystillstand im Corona-Jahr wieder zu neuem Leben erwacht.

Das Pattaya Music Festival hat den Ruf als Publikumsmagnet und soll der lokalen Geschäftswelt zum Ende des Corona-Jahres zwei Tage lang gute Einnahmen bescheren. Foto: PR Pattaya

Lockdown, Shutdown und die geschlossenen Landesgrenzen haben im zurückliegenden Corona-Jahr für eine beinahe gespenstische Ruhe in Pattaya gesorgt. Nicht mehr so beschaulich geht es in der Ostküstenmetropole am Freitag, 11. Dezember und Samstag, 12. Dezember zu, wenn zehntausende Fans der Pop-, Rock-, Indie-, Hip Hop- und Reggae-Musik wie auf Ameisenpfaden zur Pattaya Beach Road strömen, um auf dem „Pattaya Music Festival 2020“ die besten thailändischen Musiker live zu sehen.

An beiden Veranstaltungstagen wird sich die Beach Road in eine große Schlemmer- und Shoppingmeile verwandeln. Foto: Siam Bayshore

Die Stadt Pattaya hat auch in diesem Jahr wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die angesagtesten thailändischen Bands und Künstler zu verpflichten. Trotz Covid-19-Pandemie zeigen sich die Veranstalter optimistisch, an den Glanz vergangener Tage anknüpfen zu können, als Touristeneinbruch noch ein Fremdwort war und bis zu 100 Bands auf fünf Bühnen mehr als 500.000 Besucher pro Veranstaltungstag begeisterten. Auch wenn diese Superlative der Vergangenheit dieses Jahr wohl reines Wunschdenken bleiben, kann sich das Lineup sehen lassen und hat das Potenzial, den Inlandstourismus in Pattaya ein Wochenende lang ordentlich anzukurbeln. Live auf der Bühne stehen die bekanntesten Bands der thailändischen Musikszene, darunter Publikumsmagnete wie AB Normal, Boom Boom Cash, Ebola, Indigo, Instinct Jetset’er, Mocca Garden, Sweet Mullet, The Richman Toy, Twopee Southside, Yes’Sir Days und viele mehr.

Ebola (so der Name der Band im Bild) statt Corona. Live auf der Bühne stehen die bekanntesten Bands Thailands. Foto: Ebola

Vier Bühnen, zwei Standorte

Während drei Bühnen am und auf dem Pattaya Beach aufgebaut werden – Pattaya Klang (Stage 1), Nord-Pattaya (Stage 2) und Soi 4 (Stage 3) – befindet sich auch dieses Jahr wieder eine Bühne am Jomtien Beach (Stage 4).

Shoppen, Schlemmen, Feiern

Open-Air-Feeling pur zum Sonnenuntergang: Die Bühnen an der Beach Road werden direkt am Strand aufgebaut. Foto: PR Pattaya

Auch wenn die Konzerte erst nach Einbruch der Dunkelheit zwischen 17.00 und 01.00 Uhr stattfinden, lohnt es sich dennoch, das Festivalgelände bereits in den Nachmittagsstunden aufzusuchen. Zum Beispiel, um über die große Marktmeile zu schlendern, auf der man jede Menge thailändisches Street-Food vertilgen oder auch gleich ein neues fetziges Outfit für die Party am Abend kaufen kann. Denn das Warensortiment reicht von Speisen und Getränken über Bekleidung und Schmuck bis hin zu den unterschiedlichsten Accessoires sowie viel, viel Kitsch und Nippes. Das Angebot ist groß, die Preise sind klein.

Mit vielen Angeboten, Aktionen, Minikonzerten und Partys buhlen auch viele Bars und Gastronomiebetriebe an der Beach Road um die Gunst der Festivalbesucher, um sich ein großes Stück vom Kuchen zu sichern, der direkt auf ihrem Teller liegt. Besonders die hiesige Hotelindustrie freut sich nach den Pleiten des Corona-Jahres auf die Besuchermassen und empfiehlt auswärtigen Besuchern, frühzeitig eine Unterkunftsmöglichkeit zu reservieren.

​Ein Großaufgebot an Polizei und Ordnungskräften wird an beiden Festivaltagen für Sicherheit sorgen. Die Sicherheitsbehörden appellieren dennoch an die Besucher, auf das Mitführen teurer Wertgegenstände oder Schmuck zu verzichten, denn Gelegenheit macht Diebe.

Zu beachten sind die obligatorischen Covid-19-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandshaltung zwischen den Besuchern und das Mitführen von Alkoholgel zur Händedesinfektion.

Feierlaune sorgt für Staufrust

Da die Beach Road sowie auch die Querstraßen zur Second Road an beiden Veranstaltungstagen komplett für den Verkehr gesperrt werden, sind lange Staus und Verkehrsbehinderungen in der gesamten Innenstadt von Pattaya vorprogrammiert. Autofahrer werden aufgefordert, Ruhe zu bewahren, den Festivalbereich weiträumig zu umfahren und nachfolgende Parkmöglichkeiten zu nutzen:

• Norden: Parkplatz der Hollywood-Diskothek an der Einmündung zur Soi Phettrakul, Parkplatz des Supermarktes Tesco Lotus an der North Pattaya Road, Parkhäuser der Einkaufzentren Terminal 21 Pattaya am Delfinkreisverkehr in Naklua und CentralMarina an der Second Road (beide Shopping Malls sind am besten über die Soi Phet­trakul zu erreichen).

• Zentrum: Parkhaus des Einkaufzentrums CentralFestival Pattaya Beach (Einfahrt Second Road).

• Süden: Tiefgarage der Mike Shopping Mall (Einfahrt Second Road), Tiefgarage der Royal Garden Plaza (Einfahrt Second Road), Parkplatz des Supermarktes Big C South Pattaya an der South Pattaya Road, Parkplatz des Supermarktes Tesco Lotus South Pattaya an der Sukhumvit Road, Parkplatz des Wat Chaimongkol an der South Pattaya Road, Parkplatz der Mueang Pattaya 8 School an der South Pattaya Road, Parkhaus am Hafen Bali Hai.

Weitere Auskünfte zum „Pattaya Music Festival 2020“ erteilt das Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337 auf Thai und auf Englisch. Infos: www.pattayacityevents.com.