Von: Björn Jahner | 04.11.22

NONG KHAI: In Nong Khai im Nordosten des Landes wird seit Kurzem ausgelassen geschlemmt und gerockt! Das Madame Country Restaurant bietet ausgezeichnete lokale Spezialitäten und vieles mehr in gemütlicher Biergarten-Atmosphäre mit unverwechselbarem Isaan-Touch sowie Konzerte mit bekannten thailändischen Bands.

Angelehnt an den Hard-Rock-Café-Stil dürfen sich die Gäste täglich auf englische und thailändische Live-Musik talentierter Musiker, Karaoke sowie auf Sport-Liveübertragungen über Sky und DAZN freuen. Das Restaurant bietet ausgezeichnetes Thai- und Isaan-Food und verfügt über einen Biergarten sowie einen klimatisierten Innenbereich für insgesamt 160 Gäste.

Besonders in den vergleichsweise kühlen Wintermonaten ist das Restaurant ein beliebtes Ausgehziel.

Biergarten mit viel Gemütlichkeit

Die Speisekarte umfasst insgesamt 60 verschiedene Gerichte, darunter auch beliebte westliche Gerichte für internationale Gäste. Die Getränkekarte bietet ein reichhaltiges Sortiment an internationalen und thailändischen Spirituosen, neben Flaschenbier gibt’s auch kühles Blondes frisch vom Fass. Ein Besuch lohnt sich aber auch bereits am Nachmittag, wenn ein Stück Apfel- oder Käsekuchen mit einer Tasse Kaffee angeboten wird.

Bei den Gästen sehr beliebt sind die gemütlichen Bambus-Pavillons im Biergarten des Restaurants, in denen sie an der frischen Luft relaxen und speisen können. Besonders in den Abendstunden, wenn der Bereich mit bunten Lichtern in Szene gesetzt wird, herrscht hier eine großartige Atmosphäre.

Am Sonntag, 6. November wird Sek Loso das Madame Country Restaurant rocken!

Sek Loso rockt das Restaurant

​Am Sonntag, 6. November 2022 hat sich ganz besonderer Besuch angekündigt: Thailands bekanntester Rockmusiker Sek Loso gibt sich die Ehre und wird seine Fans im Madame Country Restaurant mit einem Konzert erfreuen.

Telefonische Tischreservierung für das Konzert unter den Rufnummern 098-383.9343 und 082-890.0782.

Surapa und Holger Klawitter freuen sich auf viele neue und bekannte Gesichter! Mehr erfahren Sie auf Facebook.