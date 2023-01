Von: Björn Jahner | 17.01.23

PATTAYA: Mit Sek Loso tritt am Samstag, 28. Januar 2023 einer der bekanntesten Rockmusiker Thailands im The Big Market Jomtien Pattaya (Karte) in der Soi 16 in Jomtien auf.

Seksan Sukpimai, besser bekannt unter dem Künstlernamen Sek Loso, ist ein thailändischer Musiker, Facebook-Live-Streamer und Singer-Songwriter. Er ist der ehemalige Leadsänger, Gitarrist und Haupt-Songwriter der thailändischen Rockband Loso.

Der VIP-Tisch kostet 5.000 Baht pro Tisch, der A-Tisch 3.000 Baht pro Tisch, der B-Tisch 2.000 Baht pro Tisch und der Eintrittspreis beträgt 300 Baht pro Tisch.

Tischreservieren werden ab sofort unter der Nummer 061-212-1669 und über Line: @thebigmarket entgegengenommen.