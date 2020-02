Roboter zur Behandlung von Infektionskrankheiten

BANGKOK: Dozenten der Chulalongkorn-Universität in Bangkok haben telemedizinische Roboter entwickelt, die in Thailand bei der Untersuchung und Behandlung von Infektionskrankheiten zum Einsatz kommen.

Die ersten Krankenhäuser, die mit moderner Robotik ausgestattet wurden, sind das Bamrasnaradura-Institut für Infektionskrankheiten, das Rajavithi Hospital und das Zentralinstitut für Brustkrankheiten. So erfolgte am Freitag die Übergabe der ersten drei telemedizinischen Roboter an Dr. Khate Sripratak, Kardiologin und Präsidentin der Organisation für medizinisches Personal des Instituts für Brustkrebs.

Gegenüber den Medien erklärte Dr. Khate, dass durch moderne Robotik das Infektionsrisiko (Anm. d. Red.: für das medizinische Personal) verringert wird. Denn weniger Kontakt bedeutet auch ein geringeres Infektionsrisiko. Die Kardiologin betont, dass die Versorgungsqualität beim Einsatz von Robotern in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Da Telemedizin-Roboter Video- und Audiosignale senden und empfangen sowie mit anderen Geräten wie Otoskopen und Ultraschall vernetzt sind, können sie sogar Untersuchungen am Patienten durchführen. Auch in der Betreuung finden sie Einsatz. Sie erinnern Patienten daran, ihre Medikamente einzunehmen und unterstützen Patienten in der Physiotherapie, indem sie ihnen Übungslektionen per Video zeigen.

Die ersten telemedizinischen Roboter wurden ursprünglich von Prof. Viboon Sangveraphunsiri entwickelt, Maschinenbaudozent und Leiter des Regionalzentrums für Robotertechnologie an der Fakultät für Ingenieurwesen an der Chulalongkorn Universität. Sie sollten ursprünglich in der Betreuung von älteren Menschen und von Schlaganfallpatienten eingesetzt werden.

Ihre Weiterentwicklung ist der Zusammenarbeit zwischen der medizinischen Fakultät und der technischen Fakultät der Chulalongkorn Universität, dem Forscherteam des King Chulalongkorn Memorial Hospital und zwei Privatunternehmen zu verdanken – der Haxter Robotics Co. und der Softsquare Group.

Schon bald sollen Krankenhäuser im ganzen Land mit moderner Robotik ausgestattet werden. Im Hinblick auf den aktuellen Ausbruch des Coronavirus sollen sie vorwiegend in der Behandlung von Infektionskrankheiten eingesetzt werden.