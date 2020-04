Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.20

PHUKET: Das zweite Feldkrankenhaus Phukets wird am Mittwoch auf dem Campus der Universität Prince of Songkla in Kathu eröffnet. Es ist für 150 Covid-19-Patienten ausgelegt.

Zur Einweihung hat die True Corporation zwei „Temi“- Roboter gespendet. Robotertechnologie trägt dazu bei, die Sicherheit des medizinischen Personals zu erhöhen. Die Roboter sind in der Lage, das Fieber eines Patienten zu messen und Patienten mit Medikamenten zu versorgen. Ärzte können über einen Bildschirm und eine Kamera mit Patienten sprechen, um zu chatten und Fragen zu beantworten. Jeder Roboter verfügt außerdem über ein automatisches Händedesinfektionsmittel. Kathu hat 14 Millionen Baht für das Feldlazarett ausgegeben. Phukets erstes Feldkrankenhaus wurde in der Provinzhalle für 110 Patienten eingerichtet.