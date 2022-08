Von: Björn Jahner | 27.08.22

BANGKOK: Great Wall Motor (GWM) setzt seine Partnerschaft mit der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) fort und unterzeichnete eine Absichtserklärung (MOU) über eine strategische Partnerschaft zur Förderung des thailändischen Ökotourismus mit neuer Energiemobilität.

Der chinesische Autobauer will Thailands Marktführer für Elektrofahrzeuge werden und arbeitet mit Partnern aller Branchen zusammen, damit der Tourismus wiederbelebt und der Übergang des Königreichs zu einer EV-Gesellschaft gefördert wird.

Die Unterzeichnungszere­monie fand im GWM Experience Center im Luxus-Einkaufszentrum Iconsiam am Chao-Phraya-Fluss statt. Die Feierlichkeiten wurden von Phiphat Ratchakitprakarn, Thailands Minister für Tourismus und Sport, Wang Liping, Wirtschafts- und Handelsminister sowie Botschaftsrat der chinesischen Botschaft in Thailand sowie von Elliot Zhang, President Asean von Great Wall Motor eröffnet. Die Absichtserklärung wurde von Michael Chong, General Manager von Great Wall Motor (Thailand) und TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn unterzeichnet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit soll die E-Mobilität im Tourismus gefördert und ausgebaut werden.

Wandel bedarf Zusammenarbeit

Phiphat Ratchakitprakarn, Minister für Tourismus und Sport, teilte der Presse mit: „Die Zusammenarbeit zwischen der TAT und dem Unternehmen zeigt die große Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen dem Staat und der Wirtschaft bei der Umsetzung das nationalen Null-Emissionen-Ziels der Regierung sowie beim Übergang Thailands zu einer guten Kohlenstoffpolitik. Es werden Pläne entwickelt, die ökotouristische Aktivitäten unterstützen und eine geschäftliche Zusammenarbeit in Bezug auf Reisen mit neuen Energiefahrzeugen ermöglichen, von denen beide Seiten profitieren. Wir wollen das Programm durch die Förderung einer neuen Marketingserie „unentdeckter regionaler Attraktionen“ (Anm. d. Red.: „Unseen New Series“) vorantreiben, wovon sowohl die Tourismusindustrie als auch die E-Fahrzeugindustrie und die Umwelt des Landes profitieren.“

Elliot Zhang, Präsident Asean von Great Wall Motor, sagte: „Seit dem Beginn unserer Geschäftstätigkeit in Thailand haben wir uns auf die Mission ‚In Thailand, für Thailand‘ konzentriert, d.h. wir wollen wachsen und gleichzeitig das Land für seine Bevölkerung verbessern. In unserem zweiten Geschäftsjahr in Thailand wird GWM diese Mission weiterverfolgen und den thailändischen Verbrauchern neue Erfahrungen mit hochwertigen Elektrofahrzeugen und Dienstleistungen bieten, während wir gleichzeitig die Infrastruktur des Landes für Elektrofahrzeuge stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der TAT, mit der die Nutzung von E-Fahrzeugen für ökotouristische Aktivitäten unterstützt wird. Die Kooperation wird zum Wachstum des Tourismus und zum Schutz der Umwelt im Allgemeinen in Thailand beitragen.“

Mit „Green Road Trips“ zu „unentdeckten Attraktion“ Thailands unterstützt GWM den grünen Tourismus.

Öffentliches Bewusstsein erhöhen

Elliot Zhang führte fort, dass GWM in der Zwischenzeit die Öffentlichkeitsarbeit in sozialen und medialen Netzwerken unterstützen wird, damit das Bewusstsein für ökologisches Reisen mit neuen Energiefahrzeugen erhöht wird. „Darüber hinaus werden wir im Rahmen dieser Partnerschaft viele Aktivitäten zur konsequenten Förderung des thailändischen Tourismus ins Leben rufen. Damit unterstreicht GWM sein Ziel als Thailands führendes xEV-Unternehmen mit der Mission, soziale Aktivitäten im Rahmen der ‚GWM-Initiative‘ durchzuführen, die sich auf die Verbesserung des sozialen Umfelds, die Förderung der kulturellen Vielfalt und die Entwicklung von Gemeinschaften auf nachhaltige Weise konzentriert“, so Elliot Zhang.

Thailand mit dem E-Auto erkunden

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn erklärte: „Die Förderung von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sind wichtige Aufgaben der TAT, mit denen das Vertrauen der Besucher gestärkt, Qualitätsmärkte erreicht und Thailand zu einem Urlaubsziel mit Netto-Null-Emissions-Tourismus entwickelt werden kann, d.h. die Reduzierung von Kohlendioxid- und anderen Treibhausgasemissionen aus touristischen Aktivitäten. Die Absichtserklärung mit GWM ermöglicht die gemeinsame Beratung, Analyse, Planung und Unterstützung sowie den Ausbau von Ökotourismusaktivitäten, bei denen E-Fahrzeuge eingesetzt werden. Die TAT wird eng mit GWM zusammenarbeiten, damit der Tourismus in Richtung einer guten „Carbon Governance“ (Kohlendioxidmanagement im Tourismus) entwickelt wird, und wir möchten dem Unternehmen für die kontinuierliche Unterstützung touristischer Aktivitäten danken.“