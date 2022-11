Foto: Tourism Authority Of Thailand

KANCHANABURI: Von Samstag, 26. November bis Sonntag, 5. Dezember 2022 findet in Kanchanaburi-Stadt im Westen Thailands wieder die jährliche River Kwai Bridge Week statt. Austragungsorte sind die berühmte Brücke am River Kwai und das Areal neben der Kanchanaburi Provincial Administrative Organization.

Höhepunkt ist traditionell die beeindruckende die Licht- und Tonshow zu Ehren der alliierten Kriegsgefangenen und asiatischen Arbeiter, die die berüchtigte Todesbahn, die Brücke am Kwai und den Höllenfeuerpass gebaut haben. In diesem Jahr wird die Show die Geschichte der Freundschaft und des Baus der Todeseisenbahn zeigen. Insgesamt gibt es 11 Vorstellungen. Die Premiere der Show am Freitag, 25. November 2022 um 19.00 Uhr ist den Medienvertretern vorbehalten.

Für das Publikum gibt es täglich zwei Vorstellungen:

Samstag, 26. November um 19.00 Uhr und 20.30 Uhr

um und Freitag, 2. Dezember um 19.00 Uhr und 20.30 Uhr

um und Samstag, 3. Dezember um 19.00 Uhr und 20.30 Uhr

Am Sonntag, 27. November, Dienstag, 29. November, Donnerstag, 1. Dezember und Sonntag, 4. Dezember findet jeweils um 19.00 Uhr eine Vorstellung statt, also insgesamt 4 Vorstellungen.

Der Eintritt ist frei. Das Areal der Licht- und Tonshow wird jeweils um 18.30 Uhr für die 19.00 Uhr-Vorstellung und um 20.15 Uhr für die 20.30 Uhr-Vorstellung geöffnet.

Kanchanaburi Red Cross Fair 2022

Die Veranstaltung findet immer parallel zur jahrmarktähnlichen Kanchanaburi Red Cross Fair statt und bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten für lokale Produkte und Lebensmittel, die in Kanchanaburi einzigartig sind, sowie einen Vergnügungspark und Verlosungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das TAT-Büro Kanchanaburi unter Tel. +66 (0)34-511.200 und +66 (0)34-512.500 oder per E-Mail.