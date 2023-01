Von: Björn Jahner | 26.01.23

BANGKOK: Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Zur Feier dieses Jubiläums lädt die Schule ihre Mitglieder und Freunde am Samstag, 11. Februar 2023 zu einem großen Fest auf dem Schulgelände in Minburi ein.

Die heutige RIS Swiss Section (ehemals: Schweizer Schule Bangkok) ist eine der ältesten internationalen Schulen in Thailand. In 60 Jahren hat sie fünf Generationengruppen von Schülerinnen und Schülern eine deutschsprachige Schulbildung in Bangkok ermöglicht und durfte dabei Hunderte von sehr erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen verabschieden.

Bild: RIS Swiss Section

Zur Feier werden die Botschafter der deutschsprachigen Länder sowie viele weitere VIPs, Ehemalige und natürlich die Schulangehörigen und aktiven Mitglieder der Schulgemeinschaft erwartet. Das Festprogramm beginnt ab 16.00 Uhr mit Speisen und Getränken sowie Jahrmarktsattraktionen, Spielen und Aktivitäten rund um das Schulgebäude. In einer historischen Ausstellung im Innenhof kann man die bewegte Geschichte der Schule nachvollziehen und mittels „Blended Reality“-Technologie sogar einen Blick in die nähere Zukunft werfen.

Boss Band. Bild: RIS Swiss Section

Auf dem zur Festwiese umfunktionierten Fußballplatz wird ab 18.00 Uhr ein Bühnenprogramm mit Grußreden der Botschafter und weiterer Ehrengäste sowie musikalische Darbietungen der Schülerinnen und Schüler stattfinden. Ab 20 Uhr geht dann die Post ab mit der bekannten Boss Band, die mit ihrem Live-Musik Programm den Bühnenvorplatz in eine Diskothek verwandeln wird.

Spaß und gute Laune sind garantiert an diesem Abend, zu dem auch Freunde der Schule von auswärts herzlich eingeladen sind!

Beginn: Samstag, 11. Februar 2023 um 16.00 Uhr

Samstag, 11. Februar 2023 um 16.00 Uhr Ende: Samstag, 11. Februar 2023 um 24.00 Uhr

Samstag, 11. Februar 2023 um 24.00 Uhr Standort: RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok, 6 1 Soi Ramkhamheang 184, ตำบล มีนบุรี Min Buri, Bangkok (Karte)

Mehr erfahren Sie bei der RIS Swiss Section.