Rio sagt seine große Silvester-Party ab

Angehörige der Stadtpolizei und des Gesundheitsministeriums entfernen einen Straßenhändler, der am Strand der Copacabana in Rio de Janeiro aufgestellt ist. Foto: epa/Andre Coelho

RIO DE JANEIRO: Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro sagt wegen der Corona-Pandemie erneut die berühmte Silvesterparty am Strand von Copacabana ab. «Wir respektieren die Wissenschaft», schrieb Rios Bürgermeister Eduardo Paes am Samstag auf Twitter. «Da die Meinungen der wissenschaftlichen Komitees auseinandergehen, werden wir uns an die restriktivste halten. Das Komitee der Stadtverwaltung sagt, wir können Silvester feiern, das des Bundesstaates sagt nein. Also können wir nicht.» Er treffe die Entscheidung mit Bedauern, aber sehe keine Möglichkeit, die Party ohne die Zusicherung aller Gesundheitsbehörden zu organisieren.

Die Silvesterparty in Rio ist eine der bekanntesten der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Touristen in die Hafenstadt. Das Feuerwerk wird von Flößen in der Atlantikbucht abgefeuert, am Stadtstrand Copacabana treten auf mehreren Bühnen Musiker, Bands und DJs auf.

Die Party fand bereits im vergangenen Jahr ebenso wie die ersatzweise geplante Online-Feier, bei der die Konzerte im Internet übertragen werden sollten, nicht statt; die Stadtstrände wurden abgeriegelt.

In Brasilien, das im Januar mit der Impfkampagne begann, haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 22 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, fast 615.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - mehr Tote gibt es nur in den USA. In Brasilien leben 210 Millionen Menschen; das Land ist 24 mal so groß wie Deutschland.

Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne ging die Zahl der Toten stark zurück, der Optimismus wuchs. In Rio sind inzwischen mehr als 75 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahre komplett geimpft.

Sambaschulen bereiten sich auf den Karneval vor. Zuletzt hatten bereits wichtige Städte wie São Paulo, wo diese Woche die ersten Fälle einer Infektion mit der Coronavirus-Variante Omikron registriert wurden, die Silvesterparty abgesagt.