Ringen um Frauenquote bei deutschen Christdemokraten

Von: Redaktion (dpa) | 15.06.22

BERLIN: Der Chef der deutschen Christdemokraten Friedrich Merz hat sich hinter die Einführung einer Frauenquote in der CDU gestellt. Mit einem Kompromissvorschlag will er beim Parteitag im September in Hannover für die Annahme der im September 2020 von der damaligen CDU-Spitze gebilligten Vorschläge werben.

Demnach soll die Quote bis Mitte 2025 schrittweise bei 50 Prozent liegen. Der Vorschlag von Merz sieht nach Angaben von Generalsekretär Mario Czaja vom Mittwoch vor, dass die Quote Ende 2029 ausläuft und evaluiert wird. Mit den neuen Regelungen will die CDU attraktiver für Frauen werden. Bislang sind nach Czajas Angaben 25 Prozent der rund 385.000 Parteimitglieder weiblich.

Czaja sagte nach Beratungen der Spitzengremien der CDU in Berlin, Merz habe in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass eine Quote für ihn nur die zweitbeste Lösung sei. Beim Parteitag Anfang September wolle der Vorsitzende nun für den Kompromiss werben und ihn zur Annahme empfehlen. Dieses Vorgehen sei im Präsidium auf große Unterstützung getroffen. Im größeren Vorstand wurde demnach nicht darüber abgestimmt. «Unsere Erwartung ist, dass der Anteil der Frauen in der Partei deutlich höher wird», sagte Czaja. Man hoffe, dass man im Anschluss über diese Frage gar nicht mehr diskutieren müsse.