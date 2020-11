BANGKOK/NAKHON PATHOM: Mehr als 100 Kilogramm des in einem Haus in Nakhon Pathom beschlagnahmten Rindfleisches haben sich als gefälscht erwiesen. Das wie teures Rindfleisch aussehende Schweinefleisch wurde nach Angaben der Behörde an Grillrestaurants verkauft, vor allem in Bangkok.

Die Taskforce des Department of Livestock nahm sieben Fleischproben. Labortests ergaben, dass es sich bei dem Fleisch um gefärbtes Schweinefleisch handelte. Drei der Proben enthielten zudem gefährliche Mikroben. Das Schweinefleisch war in Schweineblut als natürlicher Farbstoff getränkt worden.

Das Haus im Bezirk Nakhon Chaisri der Provinz Nakhon Pathom wurde am 12. Oktober in einer gemeinsamen Operation des Department of Livestock und der Verbraucherschutzpolizei durchsucht. Das gefälschte Rindfleisch wurde nicht nur an viele Grillrestaurants in Bangkok geliefert, sondern auch online verkauft. Die Beamten konnten weder herausfinden, woher das Fleisch stammt, noch ob es das Produkt einer illegalen Schlachtung war und wie viele Kilo des gefälschten Fleisches ausgeliefert wurden.

Während der Razzia beschlagnahmten die Beamten auch 300 Kilogramm Rinderkadaver. Die Behörde teilte mit, dass die Kadaver in der Viehquarantäneeinrichtung in Nakhon Pathom vernichtet werden sollten. Der Hausbesitzer wird wegen Verstoßes gegen das Vieh- und Verbraucherrecht verklagt.