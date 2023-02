​Rihanna ist wieder schwanger 

Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.23

GLENDALE: Pop-Superstar Rihanna («Umbrella») ist erneut schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Das bestätigten US-Medienangaben zufolge ihre Vertreter am Sonntag (Ortszeit) - unmittelbar nach ihrem fulminanten Auftritt in der Halbzeitshow beim Super Bowl in Glendale im US-Staat Arizona. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin und ihr Partner, der US-Rapper Asap Rocky («Praise the Lord»), waren vor neun Monaten erstmals Eltern geworden. Ihr Junge kam am 13. Mai in Los Angeles auf die Welt.

Nach Jahren ohne Auftritt hatte sich die 34-Jährige mit einem spektakulären Auftritt während des Finals der National Football League (NFL) zurückgemeldet. Bei dem Medley reihte sie eine Reihe ihrer größten Hits aneinander. Viele User im Internet hatten aufgrund eines leichten Bauchansatzes gemutmaßt, dass sie erneut ein Baby erwartet.

Sie hätte sich dafür keinen standesgemäßeren Anlass aussuchen können: Beim NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles wurden etwa 100 Millionen TV-Zuschauer allein in den USA erwartet. Der Super Bowl gilt als das größte einzelne Sportereignis der Welt.