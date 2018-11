Eine über soziale Netzwerke verbreitete Aufnahme zeigt das tote Tier in einem Plastiksack. Foto: The Nation

KRABI: Beamte des Nationalparks Hat Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi untersuchen den Tod eines Schwarzspitzen-Riffhais in der Maya-Bucht auf der Insel Phi Phi Ley.

Ein ausländischer Tauchlehrer hatte ein Bild von einem Schwarzspitzen-Riffhai auf Line gepostet. Es zeigt das tote Tier in einem Plastiksack. Worapot Lomlim, Chef des Nationalparks, sagte am Montag, er habe seine Beamten angewiesen zu untersuchen, ob der Hai gefangen wurde oder ob er von alleine in die Tasche geschwommen ist. In der Maya-Bucht wurden seit ihrer Schließung für den Tourismus viele Schwarzspitzen-Riffhaie gesichtet. Laut dem Meeresbiologe Dr. Thon Thamrongnawasawat erholt sich die Maya Bay langsam. „Davon zeugen die Schwarzspitzen-Riffhaie, die in der Nähe des Strandbereichs herumtollen.“