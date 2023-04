Von: Björn Jahner | 11.04.23

NAKHON RATCHASIMA: Im thailändischen Zoo von Nakhon Ratchasima ist das erste Riesengeierküken in Gefangenschaft erfolgreich geschlüpft, seit dieser äußerst seltene Vogel vor etwa 30 Jahren aus der Wildnis des Landes verschwunden ist. Es ist weltweit das zweite Küken, das in Gefangenschaft geschlüpft ist.

Wie Atthaporn Srihayrun, Direktor der Zoologischen Parkorganisation, am Montag (10. April 2023) mitteilte, schlüpfte das Küken am 8. März 2023 nach rund 50 Tagen in einem Brutkasten und ist nun etwa einen Monat alt.

Das andere Ei wird derzeit von seiner Mutter Nui im Zoo ausgebrütet.

Thanachon Kensingh, Direktor des Zoos von Nakhon Ratchasima, sagte, dass das Küken jetzt von Tierärzten betreut wird und etwa sechs Monate bei ihnen bleiben wird, bevor es fliegen kann.

Am 14. Februar letzten Jahres wurde ein Paar der Riesengeier mit den Namen Pok und Ming aus einem Zoo in einen riesigen Käfig im Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary in der Provinz Uthai Thani freigelassen, in der Hoffnung, dass sie sich auf natürliche Weise vermehren würden, um die Population in freier Wildbahn zu vergrößern.

Früher gab es in Thailand fünf Geierarten, darunter zwei wandernde Arten, der braune und der schwarze Himalaya-Geier, aber die letzten sind aus der thailändischen Wildnis verschwunden, da viele von ihnen vom Menschen vergiftet wurden. Derzeit gibt es nur noch sechs im Zoo in Nakhon Ratchasima.

Zwei der Geier, Nui und Jack, haben sich gepaart und im Jahr 2020 ein Ei gelegt, das jedoch nicht lebensfähig war. Die beiden paarten sich erneut, und am 17. Januar 2023 wurden zwei Eier gelegt. Eines davon wurde in einen Brutkasten gelegt, und am 8. März 2023 schlüpfte es erfolgreich.

Derzeit gibt es Riesengeier in Gefangenschaft nur in Thailand und Italien. Man geht davon aus, dass heute weltweit etwa 9.000 Geier verschiedener Arten in der Natur vorkommen.