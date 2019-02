Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.19

PHANG-NGA: Nach 23 Jahren Abwesenheit an den Stränden der südthailändischen Provinz Phang-nga sind Ridley Schildkröten wieder zurückgekehrt, um dort Eier zu legen.

Die Nationalparkverwaltung Khao Lampee-Hat Thai Muang wurde am Freitag von der Entdeckung von 81 Ridley Schildkröteneiern am Strand informiert. Die Eier wurden gesammelt und zur Brutstätte im Turtle Watch Center am Strand von Tha Sai gebracht. Laut Jatuporn Burutpat, Generaldirektor der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen, stehen Ridley Schildkröten in Thailand unter Artenschutz. Sie wiegen zwischen 45 und 52 Kilogramm und sind durchschnittlich 70 bis 75 Zentimeter lang. Sie gilt als die kleinste Meeresschildkröte und kommt vor in der Andamanensee auf den Inseln Kra, Phra Thong und Khor Khao, am thailändischen Strand von Phang-nga sowie in Phuket an den Stränden Mai Khao, Kamala und Rawai. Ihre Brutzeit ist zwischen Oktober und März. Zum letzten Mal hatten Ridley Schildkröten im Jahr 1996 Eier an den Stränden von Phang-nga und Phuket abgelegt.