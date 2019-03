Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 10.03.19

BANGKOK: Der Motorradhersteller AP Honda plant mit dem an der Börse gelisteten Bauträger Sansiri sowie weiteren Unternehmen in Bangkok Ride Sharing mit seinem Motorrad PCX Electric. Basis wird die Habito Communty Mall an der Sukhumvit Soi 77 sein.

Das Elektromotorrad wird aus Japan importiert. AP Honda erwartet in diesem Jahr erneut einen schwächeren Markt. Insgesamt sollen mit 1,72 Millionen Motorrädern 4 Prozent weniger als im Vorjahr verkauft werden. Davon will Marktführer Honda 1,36 Millionen absetzen. Im Vorjahr verkaufte das Unternehmen 1,4 Millionen, gegenüber 2017 ein Rückgang um 1,4 Prozent.