NEW YORK (dpa) - Der Hollywood-Star Richard Gere wird mit 69 Jahren noch einmal Vater. «Erhalten gerade den Segen für unseren Schatz, der bald kommt», schrieb Geres Frau Alejandra am Sonntag auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, das den Dalai Lama zeigt, wie er seine Hand auf ihren Bauch legt. Gere, der als Freund des geistlichen Oberhauptes der Tibeter gilt und sich zum Buddhismus bekennt, steht dabei an ihrer Seite.

Der Schauspieler, unter anderem aus dem Film «Pretty Woman» bekannt, heiratete Alejandra Silva im Frühjahr dieses Jahres. Medien spekulierten seit Wochen, dass die 35-jährige spanische Geschäftsfrau und Aktivistin schwanger sei. Bisher hatten sich Richard und Alejandra Gere, die beide Kinder aus früheren Ehen haben, aber nicht offiziell geäußert. Der Ortsangabe auf Instagram zufolge entstand das Foto, das sie nun veröffentlichten, in Rotterdam. Der Dalai Lama hielt sich zu einem dreitägigen Besuch in den Niederlanden auf.