Von: Björn Jahner | 20.05.22

PATTAYA: Nach den zurückliegenden Visakha-Bucha-Feiertagen steht Pattaya wegen den Bürgermeisterwahlen am Sonntag, 22. Mai 2022 erneut ein trockenes Wochenende bevor.

Damit auch jeder Wahlberechtigte wohlbedacht beim Urnengang seine Stimme abgibt, ist der Ausschank und Verkauf alkoholischer Getränke von Samstag, 21. Mai 2022 um 18.00 Uhr bis Sonntag, 22. Mai 2022 um 18.00 Uhr verboten.

Kein Grund Trübsal zu blasen: Mit pumpenden elektronischen Sounds, Sexy-Krankenschwestern auf dem Dancefloor und Gratis-Shots ordnet Doctor House am Freitag, 20. Mai 2022 ab 19.00 Uhr rezeptfreie „Housemittel“ in der Mixx Discotheque Pattaya am Hafen Bali Hai an!

Ein Team interdisziplinärer Sound-Spezialisten an den Decks gewährleistet eine erfolgreiche Tanztherapie:

Eddie Pay & Mathew White aka Pay & White, DJ Myles, PatriZe, Richard Grey, Wesley Hypes, DJ Knight, Groovy T und Chompoo.

Reif für die Notaufnahme? Doctor House Party, Freitag, 20. Mai 2022 ab 19.00 Uhr @ Mixx Discotheque Pattaya (Karte).

Für tanzbedingte Notfälle und Tischreservierungen steht der deutsche Manager Matt unter der Rufnummer 090-573.1153 zur Verfügung!