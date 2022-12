Rettungskräfte bergen Handy eines Deutschen aus Gully

Von: Björn Jahner | 08.12.22

Schnelle Hilfe von Polizei und Einsatzkräften erfuhr ein deutscher Tourist, dem sein Handy aus Versehen in einen Gully gefallen ist. Bild: Sophon Cable TV

PATTAYA: Es ist wohl der Albtraum eines jeden Handybesitzers: Einem deutschen Touristen fiel nahe der Soi 7 in der Innenstadt Pattayas aus Versehen sein iPhone XR in einen Gully. Da sich in dem Handy wichtige Telefonnummern seiner Familie befanden, wartete er vor dem Rinnstein, bis ihm eine Gruppe von Rettungskräften half, sein Mobiltelefon aus dem Gully zu bergen.

Der 68-jährige Tourist erzählte den lokalen Medien, dass er den Deckel des Rinnsals nicht öffnen konnte, so dass er gegen 22.30 Uhr die vorbeikommenden Retter um Hilfe bat. Die Beamten brauchten eine Weile, um den Deckel zu öffnen und sein iPhone X zu bergen, das sie ihm zurückgaben. Glücklicherweise war die Kanalisation trocken und das Telefon noch in gutem Zustand.

Der Deutsche bedankte sich bei den Rettern für ihre Hilfe und sagte, dass sein Telefon zwar alt sei, aber viele wichtige Informationen wie die Nummern seiner Freunde, Familie und Verwandten enthalte. Die Retter verlangten keine Gegenleistung und machten Fotos mit dem überglücklichen Touristen.