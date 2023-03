Von: Björn Jahner | 31.03.23

SATUN: In Satun im Süden des Landes arbeiten die Behörden seit Donnerstag (30. Mrz. 2023) an der Rettung einer französischen Touristin, die in einer Schlucht auf Koh Adang, der größten Insel des Tarutao Marine National Park in der Andamanensee, gestrandet war.

Die Touristenpolizei wurde am Donnerstagnachmittag alarmiert, dass eine 29-jährige Französin bei einem Besuch auf Koh Adang verschwunden war. Sie eilten auf die Insel und suchten gemeinsam mit Parkbeamten und Mitgliedern der Koh Lipe Tourism Business Association nach der vermissten Touristin.

Örtliche Tourismusunternehmen setzten eine Drohne ein, um das Gebiet, in dem sie zuletzt gesehen wurde, in der Nähe der Chado-Klippe zu durchsuchen. Sie entdeckten die Touristin schließlich in einer Schlucht etwa 100 Meter unterhalb der Klippe. Sie schien unverletzt zu sein, hieß es.

Gegen 20.00 Uhr am Donnerstag seilte sich ein Retter in die Schlucht ab, wo er den Zustand der Frau überprüfte und über Nacht bei ihr blieb. Die Beamten arbeiteten einen Plan aus, um die Französin am Freitag (31. Mrz. 2023) bei Tageslicht zu retten, da die Arbeit in dem bewaldeten Gebiet bei Nacht für die Rettungskräfte als gefährlich gilt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau in einem Resort auf Koh Lipe wohnte und am Donnerstag allein ein Boot nach Koh Adang bestieg. Anschließend soll sie vom Adang Resort zum Chado Cliff gewandert sein, dabei aber vom Nationalparkweg abgekommen sein und sich im Wald verirrt haben.