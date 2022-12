CHUMPHON: Die Suche nach den 23 im Golf von Thailand vermissten Matrosen der HTMS Sukhothai wurde am Freitag (23. Dezember 2022) wieder aufgenommen, nachdem die Königlich Thailändische Marine einen aktuellen Bericht über die Suche nach dem Schiff auf dem Meeresgrund veröffentlicht hatte.

Die Suche nach den Matrosen begann am Freitag einen fünften Tag lang in den Gewässern vor den Provinzen Chumphon und Surat Thani. Die Marine gab auch die Namen der vermissten Seeleute bekannt.

Die Retter suchen nun auf den Inseln und Felsvorsprüngen vor Chumphon nach Spuren der 23 Seeleute, die vermisst wurden, als die Sukhothai am Sonntagabend (18. Dezember 2022) etwa 20 Seemeilen vor Prachuap Khiri Khan in schwerer See sank. Das Schiff wurde umgeworfen und erlitt einen Motorschaden, als Wasser entrat.

Foto: The Nation

Die Marine teilte mit, dass sie die Such- und Rettungsmaßnahmen mit dem Thai Maritime Enforcement Command Center und dem Prachuap Khiri Khan Disaster Prevention and Mitigation Center koordiniert.

In der Zwischenzeit setzte das First Naval Area Command seine SeaFox-Unterwasserdrohne und Taucher ein, um herauszufinden, warum das Schiff gesunken ist.

„Wir konnten uns dem Kriegsschiff gestern wegen der starken Gezeiten nicht nähern“, erklärte Vizeadmiral Pichai Lorchusakul, Kommandeur des Ersten Marinegebietskommandos.

Foto: The Nation

Die Such- und Rettungsaktion begann am Montag (19. Dezember 2022), als die Marine sechs Schiffe, zwei Amphibienflugzeuge vom Typ Dornier, zwei Rettungshubschrauber und ein unbemanntes Luftfahrzeug entsandte, um das Gebiet rund um die Stelle abzusuchen, an der das Kriegsschiff gesunken war. Auch die Königlich Thailändische Luftwaffe beteiligte sich mit einem Flugzeug und einem Hubschrauber an den Suchmaßnahmen.

Die Marine nannte folgende Namen der vermissten Seeleute: