Restaurants und Bars dicht - Dänemark erlässt neue Corona-Maßnahmen

KOPENHAGEN: Im Kampf gegen hohe Corona-Infektionszahlen erlässt Dänemark für die Zeit über Weihnachten und Neujahr in weiten Teilen des Landes weitreichende Beschränkungen. In einigen der bevölkerungsreichsten Kommunen des nördlichsten deutschen Nachbarlandes werden ab Mittwoch alle Restaurants, Bars und Cafés sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Kinos, Museen und Zoos geschlossen. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Montag in Kopenhagen bekannt. Schüler ab der fünften Klasse sowie diejenigen weiterführender Bildungseinrichtungen werden in den Distanzunterricht und öffentliche Bedienstete ohne kritische Funktionen ins Home Office geschickt.

Weihnachten könne im engsten Familienkreis gefeiert werden, dann aber sollten nicht mehr als zehn Personen zusammenkommen, sagte Frederiksen. «Umso weniger Menschen wir sehen, desto besser können wir auch die Infektionsketten durchbrechen.»

Betroffen von den Maßnahmen sind 38 der 98 dänischen Kommunen, in denen die Infektionszahlen besonders hoch sind, darunter diejenigen in der Hauptstadtregion um Kopenhagen und in den Großstädten Aarhus und Odense. Die Maßnahmen gelten vorläufig bis zum 3. Januar. Auch Fitnessstudios und Schwimmbäder werden geschlossen. Die geschlossenen Restaurants dürfen zumindest weiter Essen zum Mitnehmen anbieten.

Andere bereits geltende Maßnahmen für ganz Dänemark, darunter die Beschränkung von Versammlungen auf maximal zehn Teilnehmer, werden bis Ende Februar verlängert. Januar und Februar dürften sehr schwere Pandemiemonate werden, sagte Frederiksen dazu. Dänemark habe das Corona-Frühjahr 2020 ebenso gemeistert wie den Sommer und den Herbst. Nun gehe es darum, auch den Winter zu schaffen.

Erst am Sonntag hatten die erfassten Corona-Neuinfektionen in Dänemark einen Höchststand von 1745 innerhalb eines Tages erreicht, am Montag wurde das nach Angaben von Gesundheitsminister Magnus Heunicke mit einem Wert von 2046 noch einmal getoppt. Das staatliche Gesundheitsinstitut SSI befürchtet, dass diese Zahl bis Weihnachten auf 4000 steigt, sollte sich das Coronavirus weiter verbreiten wie bislang. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Dänemark auf die Bevölkerung gerechnet derzeit etwas höher als in Deutschland.