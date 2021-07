Restaurants in Malls sollen online verkaufen dürfen

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) will zeitnah über den Vorschlag abstimmen, Restaurants in Einkaufszentren und Kaufhäusern den Verkauf von Speisen online zu genehmigen.

Gemäß der stellvertretenden Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul hat das Gesundheitsministerium Kriterien für Restaurants in Malls festgelegt, um Essen online anzubieten. Derzeit sind diese Restaurants in dunkelroten Zonen wie Bangkok geschlossen.

Das Ministerium hatte folgende Maßnahmen vorgeschlagen: