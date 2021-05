BANGKOK: Ab Montag (17. Mai 2021) dürfen Gastronomiebetriebe in dunkelroten Kontrollzonen unter Auflagen wieder Gäste zum Speisen im Restaurant empfangen .

Auflagen für Gastronomie in dunkelroten Kontrollzonen:

Ausschankverbot für alkoholische Getränke im Restaurant

Die Auslastung darf 25 Prozent nicht übersteigen

Speisen im Restaurant bis 21.00 Uhr erlaubt

Speisen zur Mitnahme oder Lieferung bis 23.00 Uhr erlaubt

In roten Kontrollzonen dürfen Gäste bis 23.00 Uhr im Restaurant speisen, in orangen Kontrollzonen wie gewohnt. In allen Zonen gilt ein Ausschankverbot für alkoholische Getränke.

In der roten Kontrollzonen können außerdem Schulen mit Erlaubnis der lokalen Behörden wieder regulär öffnen, in orangen Kontrollzone ist keine Erlaubnis der Behörden erforderlich.