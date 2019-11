Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Zwillingsbrüder Mathias und Thomas Sühring aus Berlin haben es mit ihrem Bangkoker Restaurant Sührung erneut unter die besten Restaurants Thailands geschafft.

Das Sührung wurde wiederum vom Guide Michelin für ihre raffinierte deutsche Hausmannskost mit zwei Sternen bewertet. Die Zwillinge sind seit dem Jahr 2008 in Bangkok zu Hause und haben seit Februar 2016 ein eigenes Restaurant in der Hauptstadt. Auf der Karte finden sich Klassiker der deutschen Küche in moderner Variante.

Ebenfalls mit zwei Michelin-Sternen wurden das traditionelle thailändische Restaurant R-Haan und das südländische Restaurant Sorn ausgezeichnet, während für Le Normandie und Mezzaluna ihre Zwei-Sterne-Auszeichnungen bestätigt wurden und 24 andere Restaurants in Thailand einen Stern erhielten. Die Auszeichnungen wurden bei einer Pressekonferenz von Michelin am Dienstag zum Start des Michelin-Leitfadens für Thailand 2020 bekanntgegeben, der preisgekrönte Restaurants in Bangkok, Chiang Mai, Phuket und Phang-nga umfasst - die dritte Ausgabe des Leitfadens für Thailand.

Inzwischen haben 94 Restaurants den Bib Gourmand Award erhalten, 27 davon waren Neuzugänge, darunter acht in Bangkok, 17 in Chiang Mai und zwei in Phang-nga. „In diesem Jahr ist die Verwendung von Zutaten aus der Region zu den wahren Stars der thailändischen Gastronomie geworden", sagte der internationale Direktor des Michelin-Reiseführers Gwendal Poullennec. „Der Trend zeigt Thailands reiche Vielfalt und hohe Qualität lokaler Produkte. Darüber hinaus erleben wir den Aufstieg der traditionellen thailändischen Küche, da zum ersten Mal weltweit zwei traditionelle thailändische Restaurants, die beide mit einem Stern ausgezeichnet wurden, jetzt auf der Zwei-Sterne-Liste des Guide Michelin stehen.“ Der vollständige Michelin-Führer 2019 für Bangkok, Phuket und Phang-Nga ist auf der Website https://guide.michelin.com/en verfügbar.