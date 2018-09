Offenbar aus Verzweiflung setzte ein ausländischer Resident in Rawai sein Haus in Flammen. Foto: The Thaiger

PHUKET: Eine Verzweiflungstat wird als Grund vermutet, dass ein ausländischer Resident am Donnerstag in den Morgenstunden in Rawai sein Haus in Flammen setzte, in dem er gemeinsam mit seiner thailändischen Frau gelebt hatte.

Gemäß Aussagen der Feuerwehr wurde das Eigenheim bei dem Brand schwer beschädigt. Die Brandbekämpfer benötigten über eine halbe Stunde, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Doch damit nicht genug: nach der Brandstiftung soll der Mann probiert haben, sich mit dem Sprung von einer Klippe am Windmill Viewpoint das Leben zu nehmen. Er wurde jedoch von Sicherheitsbeamten rechtzeitig gerettet und zur Polizeistation Chalong gebracht, um die Hintergründe für die Tat in Erfahrung zu bringen.



Notfallhotline für Suizidgefährdete

In diesem Zusammenhang weisen die Behörden darauf hin, dass für Personen, die unter seelischen Problemen und Stress leiden, eine 24 Stunden besetzte Notfallhotline der Samariter Thailand bereitsteht, Tel.: 02-713.6791 (Englisch), 02-713.6793 (Thai). Alternativ kann die Thai Mental Health Hotline unter der Kurzwahl 1323 verständigt werden, jedoch nur in thailändischer Sprache.