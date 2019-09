Reservoir mit Schwermetallen kontaminiert

Chachoengsao ist eine naturreiche Region und eine von drei Provinzen, in denen sich der Östliche Wirtschaftskorridor (EEC) erstrecken soll. Foto: The Nation

CHACHOENGSAO: An einem kleinen Stausee im Bezirk Khao Hin Sorn lebende Menschen sind aufgefordert worden, das Wasser aus dem Reservoir nicht mehr zu verwenden.

Es ist mit Schwermetallen kontaminiert. Beamte des Royal Irrigation Department nahmen Wasser- und Bodenproben und stellten hohe Werte an Kupfer, Blei und Zink fest. Jetzt werden die Bewohner mit Tankwagen versorgt. Laut den Behörden kann es Jahre dauern, bis das Wasser aus dem See wieder genutzt werden kann. Experten interviewen Dorfbewohner, um herauszufinden, wer in der Nähe des Reservoirs Giftmüll abgeladen hat. Ein Dorfbewohner teilte „Thai PBS“ mit, seine Familie habe täglich Wasser aus dem Stausee verwendet. Es fließe in einem Khlong durch das Dorf und sehe sauber und klar aus. Seine Kinder hätten in letzter Zeit unter Hautausschlägen gelitten, weil sie mit Wasser aus dem Khlong gebadet hätten.