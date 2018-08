Reporter müssen sich für Prayut ab sofort proper kleiden

Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.18

BANGKOK: Journalisten und Fotografen müssen sich künftig angemessen kleiden, wollen sie weiterhin Zugang zum Regierungssitz von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha haben.

Das Government House beruft sich auf eine fast vergessene Verordnung. Danach dürfen Reporter nicht mehr in T-Shirts und Jeans Premier Prayut zu nahe kommen. Zusätzlich wurden Journalisten gebeten, nicht vor dem Banchakarn One Building zu sitzen und nicht die Stufen zu besetzen, in dem dienstags die Kabinettssitzungen stattfinden. Barrieren wurden am Dienstag vor dem Gebäude entdeckt, um Journalisten auf Abstand zu halten. Anfang des Monats wurde den Fotografen bereits mitgeteilt, sich vor und nach dem Fotografieren von Prayut zu verbeugen und dabei mindestens fünf Meter Abstand zu ihm zu halten.