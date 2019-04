Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.19

PATTAYA: In einem Interview mit dem Radiosender 103FM hat die Immigration Chonburi klargestellt, dass Ausländer mit einem Rentnervisum bei einem Aufenthalt außerhalb ihres Wohnsitzes in Thailand nicht das Formblatt TM30 (Wohnsitzbestätigung) ausfüllen müssen.

Seit langer Zeit wird in den sozialen Netzwerken und an Stammtischen kolportiert, jeder Ausländer mit einem Rentnervisum müsse bei einer Reise außerhalb seines Wohnortes jedes Mal bei der Immigration eine neue Wohnsitzbestätigung einreichen. Khun Pichai sagte Tommy Dee von 103FM, Rentner müssten ja alle 90 Tage auf der Immigration erscheinen und ihren Wohnsitz bestätigen. Sollte sich die Adresse hingegen ändern, müsse diese umgehend der Immigration mitgeteilt werden, mit dem Formblatt TM30. Khun Pichai erinnerte die Ausländer daran, sollten sie in ihrer Immobilie Gäste aus dem Ausland haben, so müssten diese umgehend mit der Adresse der Immigration gemeldet werden. Das gilt für einen ausländischen Freund oder ein Familienmitglied, die im Haus oder in der Wohnung übernachten. Für Hotels oder Gästehäuser erfolgt dies, wenn der Ausländer seinen Pass beim Check-in abgibt.