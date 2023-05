Von: Björn Jahner | 09.05.23

PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya will 30 Millionen Baht für die Reparatur und Modernisierung des beliebten Bali-Hai-Piers im Süden der Stadt bereitstellen. Der Bürgermeister von Pattaya, Poramet Ngampichet, gab am 3. Mai bekannt, dass die Bali-Hai-Brücke, die den Pier mit dem Festland verbindet, in schlechtem Zustand ist und Reparaturarbeiten an den Fundamenten erforderlich sind. Die letzten größeren Wartungsarbeiten an der Brücke wurden 2015 durchgeführt, obwohl sie 2017 neu asphaltiert worden war.

Der Bürgermeister empfahl auch den Bau eines Daches über dem Brückenbereich, um die Touristen während ihrer Besuche vor Sonne und Regen zu schützen. Derzeit verfügt Pattaya über rund 20 Millionen Baht, die für die Instandhaltung von Bali Hai vorgesehen sind. Die geschätzten Kosten für die notwendigen Reparaturen und Modernisierungen belaufen sich jedoch auf 30 Millionen Baht. Bürgermeister Poramet erklärte, dass der Stadtrat um die Bereitstellung zusätzlicher Mittel gebeten werde, um die Kostendifferenz zu decken.

Die geplanten Reparaturen und Modernisierungen am Bali Hai Pier sind wichtig, um die strukturelle Integrität und Sicherheit der Brücke zu erhalten. Diese Verbesserungen sind auch von entscheidender Bedeutung, um das Gesamterlebnis und die Zufriedenheit der Touristen zu steigern, die einen wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschaft leisten. Wenn der Pier in einem ausgezeichneten Zustand bleibt, kann Pattaya weiterhin Besucher aus aller Welt anziehen und seine internationale Anziehungskraft bewahren.

Investitionen in Verbesserungen wie diese sind ein entscheidender Bestandteil von Pattayas kontinuierlicher Entwicklung und Nachhaltigkeit. Es muss sichergestellt werden, dass die lebenswichtige Infrastruktur der Stadt den Anforderungen einer ständig wachsenden Tourismusindustrie gerecht werden kann.