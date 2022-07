Von: Björn Jahner | 12.07.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das bekannte Einkaufsviertel Siam Square ist nach einem umfassenden Facelifting nun eine belebte Fußgängerzone ohne freihängende Stromleitungen. Das Gebiet dient nun als neuester Einkaufs- und Erholungsraum der Stadt und bietet Live-Auftritte von verschiedenen Künstlern.

Der Siam Square ist seit langem ein wichtiges Wahrzeichen Bangkoks und dient sowohl Einheimischen als auch Touristen als Einkaufszentrum für Mode und Lifestyle-Artikel.

Mit der Verlegung der Versorgungsleitungen ins Erdreich wurde im Jahr 2020 begonnen. Das Projekt wurde von der Immobilienverwaltung der Chulalongkorn-Universität, der Metropolitan Electricity Authority und Telekommunikationspartnern durchgeführt.

In diesem Jahr soll das Gebiet zu einer wichtigen Fußgängerzone in Bangkok ausgebaut werden, einschließlich einladender Freiflächen für Studenten und junge Künstler, die dort ihr kreatives Talent präsentieren können. Von Freitag bis Sonntag können Sänger, Musiker und Tänzer auf den Bühnen und in den Aufführungsräumen ihr Können unter Beweis stellen.

Seitdem Thailand für Reisende wieder vollständig geöffnet ist, ist der Siam Square wegen seiner lebendigen und einnehmenden Atmosphäre zu einer beliebten Touristenattraktion geworden.