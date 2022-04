Von: Björn Jahner | 30.04.22

PHANG-NGA: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat bekanntgegeben, dass die Radsportveranstaltung „L'Etape Thailand by Tour de France Phang-nga 2022“ vom 13. bis 15. Mai 2022 im wunderschönen südlichen Urlaubsort Phang-nga stattfinden wird.

Phiphat Ratchakitprakarn, Thailands Minister für Tourismus und Sport, informierte auf der Pressekonferenz zu dem Event am Dienstag: „Die dritte Ausrichtung dieser prestigeträchtigen Radrennsportveranstaltung ist eine weitere wertvolle Gelegenheit, mit der wir der Welt aufzeigen, dass Thailand wieder für den internationalen Tourismus geöffnet ist. Der Event soll auch die Wirtschaft ankurbeln und Thailand als ein führendes Ziel für den Sporttourismus positionieren, was ein Schlüsselelement der Marketingkampagne ‚Visit Thailand Year 2022‘ darstellt.“

Die Radsportveranstaltung im Rahmen der jährlich stattfindenden weltbekannten „Tour de France“ wurde bereits in den Jahren 2018 und 2019 erfolgreich in Thailand ausgetragen. Das Rennen 2019 zog über 300 Radsportler aus Übersee sowie mehr als 2.000 Fans und Zuschauer an, die der lokalen Wirtschaft über 250 Millionen Baht an Einnahmen bescherten.

In diesem Jahr werden bei der „L'Etape Thailand by Tour de France Phang-nga 2022“, die unter dem Motto „The Final Great Memory“ durchgeführt wird, bis zu 2.000 Radsportler aus über 30 Ländern und aus Thailand sowie 8.000 Fans und Zuschauer erwartet.

Die Fahrerregistrierung für die „L'Etape Thailand by Tour de France Phang-nga 2022“ ist ab sofort unter www.runlah.com/events/letapeth22 möglich. Gestartet wird in zwei verschiedenen Distanzen – 145 Kilometer und 75 Kilometer. Der Startschuss erfolgt am Tsunami-Denkmal in Khao Lak, das Ziel befindet sich im Bezirk Takua Pa. Die malerische Landschaft, für die die Region Phang-nga bekannt ist, verspricht ein atemberaubendes Ereignis für Fahrer und Zuschauer, so Khun Phiphat.

Foto: Tourism Authority of Thailand

Radsportler, die sich für die Teilnahme an der „L'Etape Thailand by Tour de France Phang-nga 2022“ registrieren möchten, müssen vollständig gegen Covid-19 geimpft sein und vor dem Beginn der Veranstaltung einen ATK-Test absolvieren.

Das Rennen findet am Sonntag, 15. Mai 2022 statt, doch bereits am Freitag, 13. Mai 2022 und am Samstag, 14. Mai 2022 erfolgt ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit vielen Aktivitäten und Unterhaltung. Dazu gehören eine Ausstellung des Tour-de-France-Museums, eine Fahrradmesse, Fahrradinspektionen, Fahrradworkshops und Stände der Sponsoren der Veranstaltung.

Neben dem Ministerium für Tourismus und Sport arbeiten eine Reihe von öffentlichen und privaten Sponsoren am Erfolg der Ausrichtung der „L'Etape Thailand by Tour de France Phang-nga 2022“. Dazu gehören die thailändische Sportbehörde, das Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), der thailändische Radsportverband unter der Schirmherrschaft Seiner Majestät des Königs, die Move Asia Company Limited und die TAT.

Weitere Informationen zur „L'Etape Thailand by Tour de France Phang-nga 2022“ erhält man auf Facebook.