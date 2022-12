Von: Björn Jahner | 23.12.22

SATTAHIP: Die Leichen von sechs Matrosen, die ihr Leben verloren, nachdem ihr Kriegsschiff in der Nacht zum Sonntag in einem Sturm gesunken war, wurden am Donnerstag für religiöse Zeremonien zum Marinestützpunkt Sattahip in der Provinz Chonburi gebracht.

Bei den Toten handelt es sich um Amnat Pimthee, Assa Kaewsuphan und Somkiat Maichob – allesamt Chief Petty Officers First Class –, Petty Officer First Class Chakpong Poonpol, Matrose Akkadet Phobat und Leutnant Junior Samart Kaewphluek von den Royal Thai Marines.

Die Matrosen gehörten zur Besatzung der Korvette HTMS Sukhothai der Königlich Thailändischen Marine, die etwa 20 Seemeilen (37 Kilometer) vor der Küste von Prachuap Khiri Khan mit 105 Mann an Bord im Golf von Thailand sank.

Die Hinterbliebenen holten die Leichen am Donnerstag bei einer Rettungsstiftung in Prachuap Khiri Khan ab, wo ihnen die Habseligkeiten und persönlichen Gegenstände der Verstorbenen ausgehändigt wurden.

Vizeadmiral Pichai Lorchusakul, Befehlshaber des Ersten Marinegebietskommandos, war vor Ort, um den Familien Unterstützung zu bieten.

Die Leichen wurden in sechs Transportern zum Luftwaffenstützpunkt Wing 5 in Prachuap Khiri Khan gebracht, bevor sie mit einer C130-Militärmaschine zum Flughafen U-Tapao geflogen wurden, wo eine Zeremonie mit Ehrengarde stattfand.

Eine dreitägige religiöse Zeremonie, die von Seiner Majestät dem König gesponsert wird, findet auf dem Marinestützpunkt Sattahip statt.